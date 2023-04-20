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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:34

После трагедии в Оренбурге на Ставрополье задумались над отловом собак

Губернатор поручил прислать положения к действующему законодательству
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: СК Оренбургской области

Фото: СК Оренбургской области

В Оренбурге 16 апреля стая собак загрызла 8-летнего ребенка. На Ставрополье после трагедии проверят исполнение договоров на отлов беспризорных животных. Губернатор признал, что в крае есть проблема с собаками есть и решается она одним способом — чипированием.

- С агрессивными животными так поступать нельзя, - сказал Владимир Владимиров. - Нельзя доводить до трагедий, а потом искать и наказывать «стрелочника».

Поэтому управление ветеринарии региона поручено до конца мая прислать положения к действующему законодательству, чтобы были «рычаги воздействия на ситуацию». Владимиров пообещал найти законное решение.

Напомним, что ребенка в Оренбурге разорвала в районе гаражного кооператива. И раны были настолько ужасные, что мальчик погиб до приезда скорой.