После трагедии в Оренбурге на Ставрополье задумались над отловом собак

Фото: СК Оренбургской области

В Оренбурге 16 апреля стая собак загрызла 8-летнего ребенка. На Ставрополье после трагедии проверят исполнение договоров на отлов беспризорных животных. Губернатор признал, что в крае есть проблема с собаками есть и решается она одним способом — чипированием.

- С агрессивными животными так поступать нельзя, - сказал Владимир Владимиров. - Нельзя доводить до трагедий, а потом искать и наказывать «стрелочника».

Поэтому управление ветеринарии региона поручено до конца мая прислать положения к действующему законодательству, чтобы были «рычаги воздействия на ситуацию». Владимиров пообещал найти законное решение.

Напомним, что ребенка в Оренбурге разорвала в районе гаражного кооператива. И раны были настолько ужасные, что мальчик погиб до приезда скорой.