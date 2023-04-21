Министр спорта Ставрополья Андрей Толбанов займет пост главы минтуризма

Фото: https://gubernator.stavkray.ru/

Андрей Толбанов станет министром туризма Ставропольского края после того, как 23 апреля его уволят с должности главы министерства спорта региона. Соответствующее распоряжение появилось в интернете. Уже 24 апреля Толбанов займет новый пост. С 6 июня 2020 года он был министром туризма, однако сейчас он уходит с должности на новую.

— Освободить Толбанова Андрея Владимировича от замещаемой им должности министра физической культуры и спорта Ставропольского края и уволить его 23 апреля 2023 года <...>. Назначить Толбанова Андрея Владимировича на должность министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края сроком на один год от 24 апреля… – написано в распоряжении.

Кто займет пост Толбанова, пока не сообщается. Также неизвестно, что будет с нынешним министром туризма – Александром Сысоевым. Информация уточняется, ожидается подтверждение от официальных ведомств.