Пушкинские ванны в Пятигорске странно реставрируют шпаклевкой и краской

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В Пятигорске фасад столетнего памятника архитектуры – Пушкинские ванны – сперва шпаклюют, а после поверх рисую кирпичи. Ксения Собчак заявила в социальных сетях, что это – грубое нарушение закона об объектах культурного наследия. Независимые специалисты говорят, что это разрушат фасад здания окончательно.

Но в правительстве Ставропольского края отвергли обвинения о нарушениях и заявили, что фасад вовсе не цементируют. Лицевую кирпичную кладку обрабатывают специальным минеральным веществом, которое, напротив, защищает здание.

— Минеральное вяжущее вещество подобрано по цвету лицевого кирпича с использованием окрасочной системы, – прокомментировали ситуацию в правительстве Ставропольского края.

Такой вид предусмотрели в проекте реставрации, который прошел согласования у экспертов. На данный момент никто не заявил о начатых по данному факту проверках. Поэтому можно полагать, что все действительно идет по плану и нарушений нет.