На Ставрополье подешевели дизельное и газовое топливо

В соседнем Дагестане дизельное топливо самое дешевое в России и стоит 51,03 рубля за литр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На март 2023 года средняя потребительская цена на бензин на Ставрополье не изменилась по сравнению с февралем и составила 52,02 рубля за литр. Данные приводит Северо-Кавказстат, чьи аналитики сравнили тарифы на 27 автозаправочных станциях края.

Бензин автомобильный марки АИ-92 по-прежнему оценивается в 48,66 рубля, марки АИ-95 — 53,58 рубля, марки АИ-98 — 63,40 рубля. При этом дизельное топливо стоит 56,21 рубля, что на 23 копейки ниже февральского показателя, а газовое моторное топливо — 18,02 рубля, то есть на 45 копеек дешевле.

По стране средняя потребительская цена на бензин ниже, чем на Ставрополье (50,91 рубля). Зато дизель и бензин марки АИ-95 дороже аж на 2 рубля. Кстати, в соседнем Дагестане дизельное топливо самое дешевое в России и стоит 51,03 рубля за литр.