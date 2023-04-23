Сбившего на пешеходном переходе водителя разыскали на Ставрополье

Молодого человека могут оставить без прав. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

В Госавтоинспекции Ставрополь рассказали, что водитель, который сбил пешехода скрылся с места ДТП. Автоавария произошла 22 апреля около часа ночи в селе Лиман. Мужчина, за рулем автомобиля «ВАЗ-21093» совершил наезд на пешехода, который шел на самом краю дороги.

Водитель сбил пешехода и скрылся с места ЧП, а пешеходу пришлось самому обращаться, Не оказав помощи пострадавшему, водитель уехал, а пешеход самостоятельно приехал в больницу. Местный житель Изобильненского округа 34-летний местный житель получил перелом челюсти и многочисленные ушибы.

В ведомстве уточнили, что водителем оказался 19-летний житель округа, у которого нет прав. Помимо этого, в момент ДТП, водитель находился за рулем без водительского удостоверения. Кроме того, в момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения.

За содеянное 19-летнему до 30 суток административного ареста. А к ответственности будет также привлечен и владелец автомобиля, который дал свою машину бесправному гражданину.