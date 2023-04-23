Рост заболеваемости корью в Дагестане объяснили отказом от прививок

В Дагестане зафиксировали рост заболеваемостью корью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 200 человек в Дагестане заболели острой вирусной инфекцией - корью. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. В пресс-службе также уточнили, что ситуация с корью обострилась.

- Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая. Все заболевшие — не привитые от кори, — сообщается в официальном пресс-релизе. Как рассказали специалисты, масштабного вторичного распространения заболевания не произошло, так как противоэпидмиологические бригады оперативно сработали в основных очагах инфекции. Также врачи стали адресно работать с людьми, которые добровольно отказывались от вакцинации. Еще месяц назад в региональном Роспотребнадзоре сообщали, что на 20 марта зарегистрированы 104 заболевших - среди них 92 человека - это дети. 101 заболевший не проходил вакцинацию.