На Ставрополье водитель сломал кости таза в ДТП

Фото: УГИБДД по СК

В Минераловодском округе 23 апреля вечером столкнулись две легковушки. На 14 км трассы «Минеральные Воды – Суворовская» водитель ВАЗ-2110, обгоняя в нарушение ПДД, врезался в ехавший навстречу «Вольво» с прицепом.

Фото: УГИБДД по СК

В больницу Пятигорска попал 35-летний житель Мирного, сидевший за рулем отечественного авто. У него множественные тяжелые травмы и сломаны кости таза.

Второй водитель не пострадал. Является жителем Твери, уточняют в пресс-службе УГИБДД Ставропольского края. Виновник аварии за последние 2 года к ответственности за нарушение правил привлекался только раз. Взята кровь на установление состояния опьянения. Проводится проверка.