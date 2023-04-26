В Ставрополе арестовали второго подозреваемого в убийстве мужчины около ресторана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В ночь на 17 апреля группа мужчин расстреляла "Ладу Весту" с водителем. По данным следствия, не менее семи злоумышленников выпустили по транспорту обидчика более 60 пуль. 33-летний пострадавший скончался в больнице в результате ранения в шею. После преступления стрелки уехали на четырех машинах. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство группой лиц общеопасным способом" и "Незаконное хранение оружия".

Трех подозреваемых нашли сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Ставропольскому краю в Москве, их оперативно задержали. Как уточняют следователи, это уроженцы Карачаево-Черкесии.

- В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьего задержанного в ближайшее время также будет избрана мера пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.