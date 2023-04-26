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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 11:03

На Ставрополье 17-летняя девушка купила 35 свертков с наркотиками для себя

По факту возбуждено уголовное дело
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

На Ставрополье поймали 17-летнюю девушку с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

17 февраля подозреваемая купила в Георгиевске 35 свертков, в которых было почти 50 грамм наркотиков. Она перевезла их в Зеленокумск, где хранила без цели сбыта. Как уточняют следователи, свертки девушка купила для себя.

Ставропольчанку задержали с купленным товаром. Против нее возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере".

- Следователь СКР назначил ряд судебных экспертиз, в том числе химическую, а также устанавливает все обстоятельства совершения несовершеннолетней преступления, включая способствующие им причины и условия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.