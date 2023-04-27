В Ставрополе 30 апреля состоится «Весенний кубок чистоты»

Во время Чистых Игр участники собирают в 10 раз больше мусора, чем на обычных субботниках. Фото: sberbank.ru

30 апреля 2023 года жители Ставрополя могут поучаствовать во всероссийской акции Чистых Игр «Весенний кубок чистоты» и выиграть призы. Проект был основан в 2014 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С тех пор более 125 000 человек в 28 странах мира сыграли в Чистые Игры - командные соревнования по очистке зеленых территорий от мусора и его сортировке.

В Ставрополе чемпионат в формате Чистых Игр стартует в день ежегодного Всероссийского субботника - 30 апреля в 11 утра в урочище Мамайская Лесная Дача. Регистрация доступна на сайте или через телеграм-бот.

Интересный факт: во время Чистых Игр участники собирают в 10 раз больше мусора, чем на обычных субботниках - геймификация и командный формат повышают интерес к различным экопрактикам. Например, за раздельный сбор мусора начисляются дополнительные баллы. Лучшие команды получат призы от партнеров соревнований, а после завершения акции будет определен абсолютный победитель на основе общероссийского рейтинга.

Лучшие команды получат призы от партнеров соревнований. Фото: sberbank.ru

- На прошедшем в прошлом сентябре Осеннем кубке чистоты свыше 100 ставропольцев очистили Круглый лес более чем от двух тонн мусора, большая часть которого была отправлена на дальнейшую переработку и повторное производство. - Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка. - Сотни наших волонтеров примут участие в Весенних играх. Сбер уделяет большое внимание ESG-повестке, в рамках которой мы планомерно сокращаем свой углеродный след и вовлекаем своих сотрудников, а также все население страны, в практику ответственного потребления, заботы об окружающей среде, формируем вместе привычки экологической и социальной ответственности.

КСТАТИ

В этом году в рамках чемпионата будет реализована еще одна экологическая инициатива: конкурс «ЭкоФотоЗона». Участники предложат свои идеи на замену одноразовым баннерам, которые чаще всего используются как фотозоны на мероприятиях. Лучшие идеи экологичных фотозон будут реализованы уже на Осеннем кубке чистоты. Внедрение такой практики поможет снизить собственное воздействие мероприятия на окружающую среду.