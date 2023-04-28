Синоптики Ставрополья прогнозируют град и грозу на выходных

Штормовое предупреждение пока не объявляли Фото: Олеся НОСОВА

Предстоящей ночью при температуре +8°...+13° на Ставрополье прогнозируют грозовой дождь — возможен сильный — с градом при порывах северо-западного ветра до 11 м/с.

Днем в регионе потеплеет до +17°...+27°, также вероятен грозовой дождь с ливнем и градом. В Ставрополе в ночь на 29 апреля, согласно данным краевого Гидрометцентра, тоже обещают непогоду с грозой, а в дневное время — кратковременный дождь и грозу при северном ветре 7-9 м/с и температуре воздуха +18°...+20°.

В воскресенье на Ставрополье столбики термометров покажут +12°...+22°. В последний апрельский выходной тоже передают грозовой дождь, местами сильный, с градом. В Ставрополе в этот день ожидается +13°...+15° и кратковременный дождь.

Заметим, что для Ставрополя норма суммы осадков в апреле — 41 мм. А пока же выпало лишь 13 мм, то есть 31% от нормы. Фактическая температура месяца тоже за пределами нормы и равняется +10, что выше положенного на 0.6°.

Кстати, 26 апреля в центральных районах Ставропольского края местами отмечалась высокая пожароопасность (4 класс).