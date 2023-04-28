Непогода продержится три дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Согласно данным Ставропольского Гидрометцентра, 28 апреля, после 15 часов, в регионе ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 метров в секунду. Непогода продержится, как минимум, два следующих дня.

При этом дневная температура в Ставропольском крае будет колебаться от 12 до 25 градусов в зависимости от территории. Ночью ожидается похолодание до восьми градусов.