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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:31

На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за града и дождя

Скорость ветра будет достигать 23 метров в секунду
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Непогода продержится три дня

Непогода продержится три дня

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Согласно данным Ставропольского Гидрометцентра, 28 апреля, после 15 часов, в регионе ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 метров в секунду. Непогода продержится, как минимум, два следующих дня.

При этом дневная температура в Ставропольском крае будет колебаться от 12 до 25 градусов в зависимости от территории. Ночью ожидается похолодание до восьми градусов.