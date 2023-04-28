На Ставрополье водитель выжил после автоаварии с возгоранием

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Ставрополья

В краевой Госавтоинспекции поделились подробностями ночного ДТП в Шпаковском округе, где ночью перевернулась и загорелась легковушка. В результате автоаварии водитель получил ожоги тела.

ДТП произошло 28 апреля около 3:30 утра на 307 км автодороги «Ростов-на-Дону - Ставрополь» (поворот на Михайловск на «камне»). Мужчина за рулем отечественной легковушки съехал с дороги, затем сбил дорожных знак и перевернулся. От удара машина загорелась. Мужчине удалось покинуть салон авто, но с ожогами тела 3-ей степени. В ведомстве уточнили, что пострадавший - житель Ростовской области, который злостным нарушителем ПДД никогда не был. У него взяли кровь на установление состояния алкогольного оьянения.