Жители Ставрополя пожаловались на нашествие неизвестных насекомых

Жители Ставрополя стали видеть на улицах необычных насекомых, одновременно похожих на мух и комаров. Причем этих особей настолько много, что горожане заявляют о нашествии.

- Нашествие каких-то странных насекомых в центре Ставрополя. Они повсюду! - пишет одна из ставропольчанок!

- Я их на юге видела. Окна в машине закрыла.

Редакция «КП-Ставрополь» нашла, что это за насекомые. Согласно данным сервиса «Яндекс.Картинки», пугающие ставропольцев существа похожи на «мух-толстоножек», или «мух апрельских», которые относятся к семейству комаров-толстоножек. Длина их тела составляет 10-13 миллиметров. Время их лета как раз приходится на конец весны – апрель и май. Питаются они, как все мухи, чем придется. Изредка могут повреждать корни культурных растений: например, корни картофеля. Для человека они не представляют опасности.