Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 11:21

Жители Ставрополя пожаловались на нашествие неизвестных насекомых

Постарались узнать, кто же кошмарит горожан
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Жители Ставрополя стали видеть на улицах необычных насекомых, одновременно похожих на мух и комаров. Причем этих особей настолько много, что горожане заявляют о нашествии.

- Нашествие каких-то странных насекомых в центре Ставрополя. Они повсюду! - пишет одна из ставропольчанок!

- Я их на юге видела. Окна в машине закрыла.

Редакция «КП-Ставрополь» нашла, что это за насекомые. Согласно данным сервиса «Яндекс.Картинки», пугающие ставропольцев существа похожи на «мух-толстоножек», или «мух апрельских», которые относятся к семейству комаров-толстоножек. Длина их тела составляет 10-13 миллиметров. Время их лета как раз приходится на конец весны – апрель и май. Питаются они, как все мухи, чем придется. Изредка могут повреждать корни культурных растений: например, корни картофеля. Для человека они не представляют опасности.