Дело жителя Ставрополья, спрятавшего труп в колодце ради пасынка, передали в суд

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На Ставрополье в суде начали рассматривать уголовное дело, возбужденное против местного жителя за укрывательство преступления. Мужчина помог своему пасынку спрятать тело до смерти избитой гражданской жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.

31 декабря 2022 года в Кочубеевском округе житель села Балахоновское избил свою гражданскую жену за то, что она вышла из дома без предупреждения. Избавиться от тела он попросил своих родителей – маму и отчима. Они сбросили труп в колодец.

Уже через неделю тело погибшей нашли оперативники, занимавшиеся пропажей женщины. Кроме трупа женщины, следователи обнаружили в колодце останки мужчина, как позже выяснилось, это был брат обвиняемого. Его он убил пять лет назад из-за бытовой ссоры. В этом случае фигурант дела сам избавился от тела.

Накануне мужчину признали виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Кочубеевский суд приговорил его к 13 годам в колонии строгого режима. Примерно в это же время для рассмотрения передали материалы дела отчима, за укрывательство преступления ему грозит до двух лет лишения свободы.

- По данным следствия, мать осужденного привлечению к уголовной ответственности не подлежит ввиду близкого родства с обвиняемым, - уточняет пресс-служба судов Ставрополья.