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НовостиПроисшествия1 мая 2023 6:13

В Минераловодском районе Ставрополья пропали четыре подростка

Они ушли на прогулку 30 апреля и не вернулись домой
Алина МАКСИМОВА
Подростки ушли гулять компанией и пропали.

Подростки ушли гулять компанией и пропали.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье ищут пропавших подростков, которые не вернулись домой после прогулки.

Инцидент произошел в селе Розовка Минераловодского района Ставропольского края.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», 14-летние Денис Болотков и Синякова Эвелина, а также 14-летний Станислав Жданов и 17-летний Николай Кашкаев ушли гулять, но к назначенному времени не вернулись обратно.

Фото: "Лиза-Алерт"

Фото: "Лиза-Алерт"

- Если вы что-либо знаете о местонахождении подростков, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112, - говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Фото: "Лиза-Алерт"

Фото: "Лиза-Алерт"