В Минераловодском районе Ставрополья пропали четыре подростка

Подростки ушли гулять компанией и пропали.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Ставрополье ищут пропавших подростков, которые не вернулись домой после прогулки.
Инцидент произошел в селе Розовка Минераловодского района Ставропольского края.
По данным поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», 14-летние Денис Болотков и Синякова Эвелина, а также 14-летний Станислав Жданов и 17-летний Николай Кашкаев ушли гулять, но к назначенному времени не вернулись обратно.
Фото: "Лиза-Алерт"
- Если вы что-либо знаете о местонахождении подростков, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112, - говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.
Фото: "Лиза-Алерт"