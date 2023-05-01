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НовостиОбщество1 мая 2023 14:35

В Железноводске официально открыли сезон фонтанов

Источники минеральной воды освятили священники курорта
Алина МАКСИМОВА
Фото: пресс-служба администрации Железноводска.

Фото: пресс-служба администрации Железноводска.

В Железноводске на первомай открыли сезон фонтанов. Среди курортных фонтанов - светомузыкальный бюветный фонтан на площадке Смирновского источника.

По сложившейся традиции священники курорта провели богослужение и освятили источники минеральной воды. Эта традиция сохраняется уже более 150 лет.

- Вода — источник жизни, и мы знаем, что она обладает лечебной силой и её целительные свойства полезны не только для тела, но и духа человека, - отметил Евгений Бакулин, глава Железноводска.