Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2023 17:36

Дождь и грозу обещают синоптики в первый рабочий день короткой трудовой недели на Ставрополье

Воздух по краю прогреется до +19
Алина МАКСИМОВА
Дожди омрачат начало недели.

Дожди омрачат начало недели.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье первый рабочий день короткой трудовой недели омрачат дожди и грозы.

Так, по данным Ставропольского гидрометцентра, днем во вторник 2 мая в крае ожидается кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до максимальной отметки в +19 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6 – 11 метров в секунду. К ночи температура воздуха опустится до 9 градусов выше нуля.

В краевом центре днем также прогнозируются кратковременные дожди и до + 16 тепла при северо-западном ветре в 9 – 11 метров в секунду. Ночью до +6 градусов, слабый дождь.

Дождливая погода сохранится на территории Ставрополя и края и в среду 3 мая.