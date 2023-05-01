Дождь и грозу обещают синоптики в первый рабочий день короткой трудовой недели на Ставрополье

Дожди омрачат начало недели. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье первый рабочий день короткой трудовой недели омрачат дожди и грозы.

Так, по данным Ставропольского гидрометцентра, днем во вторник 2 мая в крае ожидается кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до максимальной отметки в +19 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6 – 11 метров в секунду. К ночи температура воздуха опустится до 9 градусов выше нуля.

В краевом центре днем также прогнозируются кратковременные дожди и до + 16 тепла при северо-западном ветре в 9 – 11 метров в секунду. Ночью до +6 градусов, слабый дождь.

Дождливая погода сохранится на территории Ставрополя и края и в среду 3 мая.