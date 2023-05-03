Житель аула в Дагестане разбился насмерть, упав с обрыва горы Тарки-Тау

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В Дагестане погиб 53-летний житель аула Тарки, разбившись насмерть после падения с обрыва горы Тарки-Тау. Погибший отдыхал в горах с сельчанами на майских праздниках, но в какой-то момент знакомые потеряли мужчину из виду. Поиски не дали результатов, и тогда было решено вызвать спасателей.

Сотрудники МЧС нашли пропавшего спустя шесть часов поисков. Гражданин оказался на дне обрыва, в который упал. Спасатели взяли альпинистское снаряжение, чтобы спуститься по 40-метровой скальной стене и достать пострадавшего человека.

Но мужчина был уже мертв. На носилках специалисты достали тело гражданина. Несчастный случай мог произойти из-за сильного ветра или другой причине. Об этом не сообщается.