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НовостиПроисшествия3 мая 2023 12:55

Житель аула в Дагестане разбился насмерть, упав с обрыва горы Тарки-Тау

Тело погибшего доставали сотрудники МЧС
Маргарита КОТОВА
Фото: кадры из социальных сетей

Фото: кадры из социальных сетей

В Дагестане погиб 53-летний житель аула Тарки, разбившись насмерть после падения с обрыва горы Тарки-Тау. Погибший отдыхал в горах с сельчанами на майских праздниках, но в какой-то момент знакомые потеряли мужчину из виду. Поиски не дали результатов, и тогда было решено вызвать спасателей.

Сотрудники МЧС нашли пропавшего спустя шесть часов поисков. Гражданин оказался на дне обрыва, в который упал. Спасатели взяли альпинистское снаряжение, чтобы спуститься по 40-метровой скальной стене и достать пострадавшего человека.

Но мужчина был уже мертв. На носилках специалисты достали тело гражданина. Несчастный случай мог произойти из-за сильного ветра или другой причине. Об этом не сообщается.