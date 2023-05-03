Из-за репетиции парада в Ставрополе 4 мая перекроют дороги на 13 улицах

В Ставрополе 4 мая закроют дорогу из-за репетиции Парада Победы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе из-за репетиции Парада Победы 4 мая перекроют дорогу на 13 улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В СТАВРОПОЛЕ ВО ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА ПОБЕДЫ

- улицу Дзержинского (от улицы Льва Толстого до проспекта Октябрьской Революции);

- улицу Михаила Морозова (от улицы Ломоносова до улицы Маршала Жукова);

- улицу Маршала Жукова (от улицы Мира до улицы Дзержинского);

- улицу Советскую;

- улицу Булкина;

- проспект Октябрьской Революции;

- улицу Артема (от улицы Мира до улицы Дзержинского);

- проспект Карла Маркса (от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции);

- улицу Суворова (от проспекта К. Маркса до улицы Ставропольской);

- улицу Розы Люксембург (от улицы Дзержинского до проспекта Карла Маркса);

- улицу Кавалерийскую (от улицы Дачной до улицы Дзержинского);

- улицу Пушкина (от улицы Дзержинского до улицы Мира);

- улицу Ленина (от улицы Льва Толстого до улицы Розы Люксембург).

Объезжать перекрытые участки водителям предлагают по улицам Мира, Голенева, Маяковского, Льва Толстого, Комсомольской (от Розы Люксембург до Чкалова), Розы Люксембург (от Мира до Дзержинского), Дзержинского (от Льва Толстого до Краснофлотской).