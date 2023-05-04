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НовостиОбщество4 мая 2023 7:57

На Крепостной горе в Ставрополе пройдет концерт участников «Солдатского конверта»

Мероприятие начнется в 19:00 4 мая
Маргарита КОТОВА
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе на Крепостной горе 4 мая пройдет концерт участников фестиваля-конкурса «Солдатский конверт». Площадку для выступления, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, уже готовят. Конкурсанты будут выступать вместе с ансамблем «Донбасс», ставропольской группой «Послезавтра» и Юлией Чичериной.

Сегодня у участников фестиваля подготовительный день. Они пройдут мастер-классы от экспертов, которые расскажут тонкости музыкальных выступлений.

— Полученные знания таланты отточат на репетиции конкурсного дня, которая пройдет в концертном зале Ставропольского ДКиС. Самым ответственным для ребят станет выступление перед пациентами и врачами военного госпиталя, – пишет ведомство.

После вечернего концерта планируется творческая встреча участников «Солдатского конверта» с Львом Лещенко и белорусским мэтром Анатолием Ярмоленко.