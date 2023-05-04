Владелец табачной лавки заплатит 600 тысяч рублей за торговлю контрафактом

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье владельца табачной лавки в суде приговорили к штрафу за торговлю безакцизными сигаретами. Злоумышленник покупал контрафакт и выставлял его на полки своих магазинов, продавая покупателям немаркированную продукцию. Правоохранительные органы узнали о ситуации и начали разбираться в ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

— В торговых местах и по месту жительства Подсвирова М.А. сотрудниками Управления была обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция в количестве 8 232 пачки, в том числе маркированная поддельными акцизными марками РФ, на общую сумму более 1 млн рублей, – пишет ведомство.

Против гражданина возбудили уголовные дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ и по пункту «а» части 5 статьи 327.1 УК РФ. Расследование завершили, и материалы передали в суд. Там вину злоумышленника признали и приговорили к штрафу в размере 600 тысяч рублей.