В Ставрополе пройдут четыре предпраздничные ярмарки выходного дня

На выходных в Ставрополе пройдут четыре ярмарки выходного дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, пройдут четыре ярмарки выходного дня. Они приурочены к предстоящей 78-й годовщине со Дня Победы. Более 100 краевых товаропроизводителей, сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и подсобных хозяйств покажут свои товары на площадках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— На прилавках покупателей будут ждать свежие овощи, богатая витаминами зелень, сочные фрукты, сладкая клубника, ароматная выпечка, вкусный мед. Для праздничных столов продавцы порекомендуют колбасные и мясные деликатесы, молочные изделия, сыры, свежую и копченую рыбу, конфеты и печенье, – пишет ведомство.

Также на площадках выставят прилавки мастеров прикладного искусства. Там можно будет купить значки с Георгиевскими лентами ручной работы, авторские украшения, игрушки и аксессуары.

Площадки развернутся в субботу на улицах Васильева, 35/1, Ленина, 74/17 и на площади 200-летия. В воскресенье точку откроют на улице Серова, 466.