В Ставрополе закрыли движение на переулке Рылеева и улице Орджоникидзе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе перекрыли движение на части переулка Рылеева и улицы Орджоникидзе из-за ремонта теплосетей диаметром 150 миллиметров. Так как коммуникации находятся под асфальтом на дороге, улицы пришлось закрыть для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Для обеспечения безопасности дорожного движения сегодня и до 8:00 6 мая перекрыли движение транспорта по четной стороне переулка Рылеева от дома № 10/1 до улицы Орджоникидзе, по улице Орджоникидзе от дома № 44 до середины дома № 46, – пишет ведомство.

Объехать перекрытые участки предлагается по улицам Дзержинского, Голенева, проспекту Карла Маркса, переулку Рылеева от улицы Орджоникидзе до улицы Дзержинского.