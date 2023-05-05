Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 7:40

Улицы Рылеева и Орджоникидзе в Ставрополе перекрыли из-за ремонта теплосетей

Ограничение будет действовать весь день 5 мая и до 8:00 6 мая
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе закрыли движение на переулке Рылеева и улице Орджоникидзе

В Ставрополе закрыли движение на переулке Рылеева и улице Орджоникидзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе перекрыли движение на части переулка Рылеева и улицы Орджоникидзе из-за ремонта теплосетей диаметром 150 миллиметров. Так как коммуникации находятся под асфальтом на дороге, улицы пришлось закрыть для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Для обеспечения безопасности дорожного движения сегодня и до 8:00 6 мая перекрыли движение транспорта по четной стороне переулка Рылеева от дома № 10/1 до улицы Орджоникидзе, по улице Орджоникидзе от дома № 44 до середины дома № 46, – пишет ведомство.

Объехать перекрытые участки предлагается по улицам Дзержинского, Голенева, проспекту Карла Маркса, переулку Рылеева от улицы Орджоникидзе до улицы Дзержинского.