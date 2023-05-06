В Ставрополе 9 мая состоится автомарш Победы

Пробег начнется в 12:00 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе на 9 мая традиционно запланирован автомарш Победы, в котором могут участвовать все автолюбители без ограничений. Пробег начнется в 12:00.

Колонна украшенных ко Дню Победы машин проедет по маршруту «Доваторцев — Лермонтова (объездная дорога) — Кулакова — разворот на «Вкусно и точка» — Кулакова — Лермонтова — Доваторцев — Деминский круг».

Всех желающих принять участие ждут с 9:30 до 11:30 на монументе «Стела Героям-Доваторцам». На этой площадке раздадут праздничные трафареты, краски и флажки для оформления автомобилей.

Приветствуются и уже украшенные машины самими хозяевами. Главное — соблюдать тематику Дня Победы.

Заметим, что акция проводится не первый год и всегда собирает большое число автолюбителей. В 2017 году в автоколонне насчитали 818 машин.