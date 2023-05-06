В Михайловске пропала 19-летняя девушка в мятном плаще

Фото: «Лиза Алерт»

Молодая девушка пропала в Михайловске при неизвестных обстоятельствах.

Волонтеры «Лизы Алерт» в Ставропольском крае разыскивают 19-летнюю Наиду Гасанбекову. Пропавшая не выходит на связь и не появляется дома со 2 мая 2023 года.

В настоящий момент ничего неизвестно о ее возможном местонахождении. В поисковом отряде «Лиза Алерт» разместили фото и приметы девушки. Наида ростом 150 см и худощавого телосложения. Волосы у девушки темно-русые, глаза карие.

В последний раз ее видели в плаще мятного цвета и сером спортивном костюме. Обута была в белые кроссовки.

Волонтеры обращаются за помощью в поисках. Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Наиды или знаете, с кем она может быть в настоящее время, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.