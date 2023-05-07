В Ставрополе из-за репетиции парада 7 мая перекроют 16 улиц

Движение ограничат в связи с репетицией парада. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 7 мая в связи с репетицией парада Победа частично перекроют для движения ряд улиц в центре города. Ограничения будут действовать с 9:30 до 11:30 на следующих участках:

- ул. Дзержинского от ул. Л.Толстого до пр. Октябрьской Революции

- ул. М. Морозова от Ломоносова до М. Жукова

- ул. М. Жукова от Мира до Дзержинского

- ул. Советской

- ул. Булкина

- пр. Октябрьской Революции

- ул. Артема от Мира до Дзержинского

- пр. К. Маркса от Голенева до пр. Октябрьской Революции

- ул. Суворова от пр. К. Маркса до ул. Ставропольской

- ул. Р. Люксембург от Дзержинского до пр. К. Маркса

- ул. Кавалерийской от Дачной до Дзержинского

- ул. Пушкина от Дзержинского до Мира

- ул. Ленина от Л. Толстого до Р. Люксембург

- ул. Казачьей от Горького до Орджоникидзе

- пер. Рылеева от ул. Орджоникидзе до пр. К. Маркса

- пр. К. Маркса от ул. Голенева до Войтика

Автовладельцы смогут объехать по улице Мира, Голенева, Маяковского, Л. Толстого, Комсомольской от ул. Р. Люксембург до пер. Чкалова, ул. Р. Люксембург от Мира до Дзержинского, Дзержинского от Л. Толстого до Краснофлотской.

- Участникам дорожного движения рекомендуется выстраивать маршрут с учётом вводимых ограничений, - отметили в Госавтоинспекции Ставрополья.