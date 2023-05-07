В Ессентуках из-за ДТП загорелись два автомобиля и здание поликлиники

Фото: Госавтоинспекция СК.

В Ессентуках произошло ДТП в результате которого загорелись два автомобиля и здание поликлиники.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, около 1:20 ночи 6 мая на улице Володарского водитель Audi не предоставил преимущество в движении, выезжая с второстепенной дороги, и столкнулся с Грантой. Оба автомобиля влетели в здание. От удара транспортные средства загорелись, огонь перекинулся на строение.

Водители и пассажиры успели выскочить из машин до возгорания. В результате ДТП пострадали оба водителя и 4 пассажира иномарки. Все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Оказалось, что Audi управлял 27-летний кисловодчанин, который никогда не получал водительских прав.

- По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются, - отметили в Госавтоинспекции СК.