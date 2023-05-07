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НовостиОбщество7 мая 2023 9:53

Двое молодых людей задержаны за непристойную фотосессию с топиариями в Нефтекумске

Приезжие парни сами сняли процесс на видео и выложили в соцсети
Алина МАКСИМОВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В парке Нефтекумска двое молодых людей устроили непристойную фотосессию с топиарными фигурами. Приезжие парни вовсю позировали в попытке воплотить свои смелые фантазии с топиарями, а процесс снимали на видео и позже разместили в сети Интернет.

Фотоснимки и видео быстро разлетелись по сети. Слава нашла своих «героев» в местных пабликах и мессенджерах.

Впрочем, радость от этого длилась недолго – за нарушение общественного порядка молодых людей задержали сотрудники правоохранительных органов.

Теперь участникам непристойной видеосъемки и фотосессии придется немного поумерить свой пыл и оплатить административный штраф.