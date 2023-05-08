Пенсионер на мопеде погиб в ДТП на Ставрополье

Фото: УГИБДД по СК

На территории Буденновского округа страшная авария произошла в ночь на 8 мая. Трагедия унесла жизнь одного человека, а еще четверо получили различные травмы, сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

По предварительным данным, примерно в час ночи столкнулись мопед «Omaks» и автомобиль «Нива» вблизи села Добровольное. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После столкновения мопеда и авто, «Нива» выехала с дороги в дерево.

61-летний водитель мопеда погиб на месте, а в больницу были доставлены водитель «Нивы» и трое ее пассажиров, все они местные жители.

Как выяснилось, водитель отечественного авто — мужчина 34 лет — не имел водительских прав, так как был осужден 3 года назад за повторное нетрезвое вождение. Результаты экспертизы покажут, был ли он трезв в момент аварии.