Под Пятигорском виновник ДТП бросил пострадавшего на обочине

Фото: УГИБДД по СК

Полиция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП под Пятигорском. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась после 21 часа 8 мая на трассе «Обход города Пятигорска». Водитель неизвестной машины не выдержал дистанцию и столкнулся с «семеркой», которая съехала в кювет. Виновник ДТП покинул место ДТП не останавливаясь. По данным инспекторов, у потерпевшего – 27-летней пассажирки «семерки» – сломана ключица.

Фото: УГИБДД по СК

– В настоящее время проводится розыскные мероприятия. Предположительно, столкновение совершено на Лада Приора темного цвета. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав, – сообщает УГИБДД по Ставрополью.