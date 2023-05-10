Купальный сезон в Ставрополе открывают 1 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе с 1 июня начнется купальный сезон, для которого уже начали готовить Комсомольский пруд. В пресс-службе администрации города рассказали, что в хорошую погоду идут работы по подготовке водоема. Постановление об открытии сезона подписал мэр Иван Ульянченко.

— Документ регламентирует время работы пляжей. До 15 августа ежедневно они будут ждать отдыхающих с 8:00 до 20:00. А с 16 августа по 15 сентября купаться можно будет с 8:00 до 19:00, – пишет ведомство.

Для тех, кто хочет остаться на водоеме до утра, будет работать участок северного пляжа, который находится недалеко от круглосуточного спасательного поста. До 15 августа он будет работать до с 5 утра, а с 16 августа – с 6. Спасатели будут дежурить круглосуточно.

Сейчас на территории водоема готовится вся инфраструктура: зоны купания, игровые площадки, пирсы и декинги, пляжная мебель, туалеты, раздевалки, душевые кабины и питьевые фонтанчики, фудкорты и пункты проката водных аттракционов.