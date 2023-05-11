Инспектор Ространснадзора по СКФО в Ставрополе попался на получении взятки

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ставрополе за получение взятки задержали инспектора Ространснадзора по СКФО. В апреле 2023 года он получил 160 тысяч рублей от директора коммерческой организации за то, чтобы водители его компании могли ездить по дорогам с нарушениями. Правда, предприниматель действовал в рамках следственного эксперимента.

— В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия при получении требуемой суммы злоумышленник был задержан сотрудниками Управления, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против инспектора возбудили уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупным размере). Подозреваемого посадили под стражу, началось расследование.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.