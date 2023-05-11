Дума Ставрополья поддержала изменения в законе об обращении с животными Фото: Оксана ЗУЙКО

Дума Ставропольского края положительно отозвалась об изменении федерального закона по обращению с животными. Краевые депутаты и ранее обсудили эту тему на заседании рабочей группы, чтобы усовершенствовать законодательство. Законопроект предлагает дать возможность субъектам России самостоятельно регулировать порядок обращения с животными без владельца. Решать это будет глава региона.

— Всех нас беспокоит судьба животных, оказавшихся на улице. В каждом регионе ситуация складывается по-разному и зависит от многих условий. Поэтому считаем, что нам нужны дополнительные полномочия в сфере обращения с безнадзорными животными, – сказал председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.

Пока что закон находится на рассмотрении в Госдуме РФ. Если его одобрят, у Ставрополья появится возможность решать, что делать с бездомными животными. Для безопасности граждан их смогут в том числе отстреливать.