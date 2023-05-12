В КБР 63-летняя гендиректор учреждения допобразования украла 1,1 млн рублей

Гендиректора учреждения допобразования в КБР подозревают на мошенничестве на 1,1 млн Фото: Даниил ОПАРИН

В Кабардино-Балкарской республике расследуют уголовное дело против 63-летней гендиректора учреждения допобразования для детей. В январе 2021 года подозреваемая подала документы на получение выплат за обучение 74 воспитанников. Ей выдали 2,4 млн рублей.

— Оперативники установили, что 38 из заявленных в документах детей не посещали и не получали дошкольное образование в учреждении злоумышленницы. Таким образом, подозреваемая похитила свыше 1,1 млн рублей, – сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Против директора возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Расследование продолжается, собираются доказательства вины подозреваемой. После материалы направят в суд на рассмотрение.