На Ставрополье наказали виновных в появлении стихийной свалки в заказнике

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

После проверки прокуратуры в природном заказнике обнаружили множественные нарушения законодательства. Там не было информационных табличек об особом режиме охраны, зато на территории нашли следы проезда транспорта, стихийную свалку и следы розжига костров. Оказалось, за лесом не следили. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— На территориях памятников природы «Гора Бештау», «Гора Юца», «Гора Джуца», «Гора Лысая», «Гора Шелудивая», «Гора Машук», «Гора Змейка», «Гора Развалка», «Травертиновый источник в Русской лесной даче», «Холодный родник», «Бештаугорский», «Русский лес», «Приозерный», «Вишневая поляна», «Урочище Бударка» выявлены многочисленные нарушения режима их особой охраны, – пишет ведомство.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В региональное минприроды прокуратура направила представление с требованием устранить нарушения в заказнике. После рассмотрения акта виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Ведомство сообщает, что за памятниками природы начали следить, там обеспечили режим охраны территории.