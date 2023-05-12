На Ставрополье 17-летний подросток и 34-летний мужчина обокрали дом

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Георгиевском округе Ставрополья под суд пойдут 17-летний подросток и его 34-летний знакомый. В сентябре 2022 года злоумышленники проникли в дом в станице Георгиевской, чтобы совершить кражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

— Незаконно проникли в домовладение, расположенное в станице Георгиевской Георгиевского городского округа, откуда похитили имущество на сумму свыше 29 тысяч рублей, – пишет ведомство.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в жилище). В настоящее время расследование дела завершено, материалы направили в суд на рассмотрение. Там решится судьба сообщников.