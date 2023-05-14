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НовостиПроисшествия14 мая 2023 6:26

На Ставрополье на трассе сбили 14-летнюю девочку

По факту проводится проверка
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

На Ставрополье на трассе между Пятигорском и Георгиевском сбили 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась днем 13 мая в Георгиевском округе. 14-летняя девочка перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В это время по дороге ехала «семерка», водитель которой не смог уйти от столкновения. После машина съехала с проезжей части в дорожный знак.

- С травмами нижних конечностей школьница госпитализирована в больницу. Автомобилем управлял 52-летний местный житель, злостным нарушителем ПДД не является, в момент ДТП был трезв, - сообщает пресс-служба УГИБДД.

По факту проводится проверка.