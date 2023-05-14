На Ставрополье в начале недели прогнозируют потепление до 25 градусов

В Ставропольском крае в начале недели прогнозируют потепление до 25 градусов. Это следует из данных, опубликованных на сайте регионального гидрометцентра.

Последние дни в крае ознаменовались пасмурной погодой и кратковременными дождями. Но погода начнет меняться уже в понедельник. В некоторых округах еще возможны дождь и гроза, но в Ставрополе, к примеру, существенные осадки не ожидаются. Воздух днем прогреется до 23 градусов.

Во вторник на всей территории Ставрополья, согласно прогнозу, не предвидятся сильные дожди. Ночью температура упадет до шести градусов, но днем поднимется до 25 градусов. Однако скорость ветра увеличится до 12 метров в секунду.