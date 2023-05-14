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НовостиОбщество14 мая 2023 8:05

На Ставрополье в начале недели прогнозируют потепление до 25 градусов

Это следует из данных регионального гидрометцентра
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае в начале недели прогнозируют потепление до 25 градусов. Это следует из данных, опубликованных на сайте регионального гидрометцентра.

Последние дни в крае ознаменовались пасмурной погодой и кратковременными дождями. Но погода начнет меняться уже в понедельник. В некоторых округах еще возможны дождь и гроза, но в Ставрополе, к примеру, существенные осадки не ожидаются. Воздух днем прогреется до 23 градусов.

Во вторник на всей территории Ставрополья, согласно прогнозу, не предвидятся сильные дожди. Ночью температура упадет до шести градусов, но днем поднимется до 25 градусов. Однако скорость ветра увеличится до 12 метров в секунду.

Фото: stavpogoda.ru

Фото: stavpogoda.ru