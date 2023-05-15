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НовостиПроисшествия15 мая 2023 6:36

В перевернувшейся машине на Ставрополье пострадали четыре человека

По факту аварии проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Александровском округе Ставрополья, на 61 километре трассы «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды», водитель автомобиля «Опель Тигра», предварительно, разогнал транспорт до опасной скорости. На дороге он не справился с управлением, из-за чего машину снесло в кювет, где она перевернулась.

— В больницу с травмами головы и шеи доставлены водитель и три пассажира иномарки (двое мужчин и две девушки), – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем сидел 37-летний житель города Сочи, у которого при госпитализации взяли кровь для проведения экспертизы на состояние опьянения. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.