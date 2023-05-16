Последний звонок для школьников Ставрополья прозвенит 23 мая Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На Ставрополье 23 мая 2023 года для учеников 9-11 классов прозвенит последний звонок, а 24 мая школьники начнут сдавать первые экзамены. Об этом на брифинге в правительстве сообщила и.о. министра образования региона Ольга Чубова. При этом родители смогут посетить мероприятия.

— Все мероприятия пройдут в очном формате. Уделим внимание безопасности детей, антитеррористической защищенности зданий школ. В настоящее время никаких антиковидных мер приниматься не будет, – сказала Ольга Чубова.

Руководители образовательных учреждений получили указания по работе на предстоящие мероприятия. ЕГЭ и ОГЭ будут проходить в школах. Никаких ограничений пока не готовится.

Аттестаты начнут выдавать ученикам девятых классов 23 июня, а одиннадцатиклассникам – 24 июня. На следующей неделе первые экзамены ОГЭ пройдут по истории, биологии и физике, а ЕГЭ – по географии, литературе и химии.