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НовостиОбщество16 мая 2023 7:57

Последний звонок 2023 в Ставрополе: под охраной, но без ковидных ограничений

Последний звонок в Ставрополе 2023 разрешат посетить родителям
Данил ЮРКОВ
Последний звонок для школьников Ставрополья прозвенит 23 мая

Последний звонок для школьников Ставрополья прозвенит 23 мая

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На Ставрополье 23 мая 2023 года для учеников 9-11 классов прозвенит последний звонок, а 24 мая школьники начнут сдавать первые экзамены. Об этом на брифинге в правительстве сообщила и.о. министра образования региона Ольга Чубова. При этом родители смогут посетить мероприятия.

— Все мероприятия пройдут в очном формате. Уделим внимание безопасности детей, антитеррористической защищенности зданий школ. В настоящее время никаких антиковидных мер приниматься не будет, – сказала Ольга Чубова.

Руководители образовательных учреждений получили указания по работе на предстоящие мероприятия. ЕГЭ и ОГЭ будут проходить в школах. Никаких ограничений пока не готовится.

Аттестаты начнут выдавать ученикам девятых классов 23 июня, а одиннадцатиклассникам – 24 июня. На следующей неделе первые экзамены ОГЭ пройдут по истории, биологии и физике, а ЕГЭ – по географии, литературе и химии.