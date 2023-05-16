Губернатор Ставрополья Владимиров назвал перспективы сотрудничества с Омской областью

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополського края

В рамках рабочей поездки губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров посетил ряд промышленных, спортивных и научных объектов в Омске. Еще одно место, куда поехали главы регионов, – Аграрный научный центр. Там они ознакомились с разработками омских селекционеров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

— Для Ставрополья, как житницы России, потенциальное сотрудничество со специалистами центра имеет большое значение. Сейчас мы уже поставляем сюда семена кукурузы. Мы в свою очередь заинтересованы в поставке чистых форм сои, хотим использовать разработки ученых в области картофелеводства, – сказал Владимир Владимиров.

Глава Омской области в свою очередь сказал, что региону есть чему поучиться у Ставрополья, при этом они тоже могут многим поделиться. Ставропольская делегация работает в области два дня. За это время команда депутатов и бизнесменов посетила разные объекты и достигли определенных результатов.