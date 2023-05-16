Тяжелые травмы получил 8-летний школьник на велосипеде в аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В селе Дивном Апанасенковского округа Ставрополья под колеса автомобиля попал 8-летний школьник. Мальчик сел на велосипед и поехал в школу, однако в какой-то момент съехал с тротуара на проезжую часть, хотя детям до 14 лет кататься по дорогам запрещено, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

По дороге ехал ВАЗ-2114. Ведомство не сообщает, по какой причине, но автомобилист не смог остановиться перед ребенком, и сбил его. На место аварии вызвали сотрудников ДПС и скорую помощь, так как школьник сильно пострадал после столкновения.

— Маленького велосипедиста доставила скорая в больницу, у мальчика многочисленные переломы конечностей и травмы головы и внутренних органов, – пишет ведомство.

По факту аварии начали проверку, к ней подключили родителей и педагогов пострадавшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.