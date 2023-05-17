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НовостиПроисшествия17 мая 2023 9:31

На Ставрополье школьник погиб перед тренировочным ЕГЭ

Одиннадцатиклассник мог покончить жизнь самоубийством
Данил ЮРКОВ
Школьник на Ставрополье погиб за день до тренировочного ЕГЭ

Школьник на Ставрополье погиб за день до тренировочного ЕГЭ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае одиннадцатиклассник умер за день до тренировочного ЕГЭ. Одной из возможных причин могло стать самоубийство. Тело 17-летнего парня нашла его мать, 17 мая он должен был пойти на экзамен, сообщает Baza.

Родители рассказали о случившемся в правоохранительные органы. Юноша готовился к ЕГЭ, однако о причинах его гибели пока что ничего неизвестно.

Сотрудники полиции будут разбираться в причинах и обстоятельствах произошедшего. Точной информации пока что нет.