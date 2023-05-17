На Ставрополье школьник погиб перед тренировочным ЕГЭ

Школьник на Ставрополье погиб за день до тренировочного ЕГЭ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае одиннадцатиклассник умер за день до тренировочного ЕГЭ. Одной из возможных причин могло стать самоубийство. Тело 17-летнего парня нашла его мать, 17 мая он должен был пойти на экзамен, сообщает Baza.

Родители рассказали о случившемся в правоохранительные органы. Юноша готовился к ЕГЭ, однако о причинах его гибели пока что ничего неизвестно.

Сотрудники полиции будут разбираться в причинах и обстоятельствах произошедшего. Точной информации пока что нет.