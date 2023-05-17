Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

На въезде в Кисловодск произошла серьезная авария с пассажирской ГАЗелью №23 и «Мерседесом». От удара легковушкой его перевернуло на бок. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов для помощи пострадавшим и разбирательств. О происшествии сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев.

— Авария на подъезде к Кисловодску. По предварительной информации пострадали два пассажира и водитель. На скорой помощи отправлены в городскую больницу, – написал мэр Кисловодска в социальных сетях.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что пострадали те, кто ехал в ГАЗели. Предварительно, пассажирский транспорт при повороте налево не убедился в безопасности маневра и спровоцировал аварию.

За рулем сидел 58-летний житель Московской области, который за последние два года получил более 60 штрафов за нарушение правил дорожного движения. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.