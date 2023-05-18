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НовостиПолитика18 мая 2023 6:48

Губернатор Ставрополья: Кавказская инвестиционная выставка станет ежегодной

Постоянной площадкой проведения выставки станет «МинводыЭКСПО»
Маргарита КОТОВА
Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Кавказская инвестиционная выставка станет ежегодной – такое решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. Постоянной площадкой для проведения выставки станет «МинводыЭКСПО», где она проходила в первые дни мая. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Благодарю Премьер-министра РФ за поддержку выставки, которая впервые в таком формате объединила экономический потенциал регионов СКФО, помогла привлечь на Ставрополье новых партнеров из крупных компаний и дружественных стран, – написал губернатор в социальных сетях.

Выставка может стать для Ставрополья шагом для развития. На площадке, если она станет известна в деловых кругах, появится возможность реализации многих инициатив, значимых для края, СКФО, всей России. При взаимодействии государства и бизнеса появится возможность развития.