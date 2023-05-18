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НовостиОбщество18 мая 2023 7:31

Со Ставрополья в зону СВО доставили гуманитарный груз

Военнослужащим привезли все для быта
Маргарита КОТОВА
Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В зону специальной военной операции со Ставропольского края отправили гуманитарную помощь. Припасы на этот раз привезли из Кочубеевского округа. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров написал в социальных сетях, что военнослужащим привезли все для быта и боя.

— Земляки привезли с собой то, что нужно ставропольским воинам для быта и боя, – что они сами запросили. И конечно, обязательно пожали руки, обняли наших ребят, передали весточки из дома – чтобы еще раз напомнить, что их любят и ждут, – написал глава региона в социальных сетях.

Гуманитарную помощь продолжают отправлять военнослужащим в зону СВО со всего Ставрополья.