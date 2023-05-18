Ставропольские студенты представили проекты на форуме в Азербайджане

Форум проходит в городе Мингечевир. Фото: ncfu.ru

В городе Мингечевир проходит III Форум молодежных инициатив России и Азербайджана. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе СКФУ.

Мероприятие проводят Минобрнауки и высшего образования РФ и Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом. Почетными гостями стали замминистра молодежи и спорта Азербайджана Индир Гаджиев, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и его азербайджанский коллега Фирудин Гурбанов.

Участники форума обсуждали важные вопросы воспитания молодежи и перспективы научного сотрудничества двух стран. Кроме того, в дискуссиях участвовали студенты вузов. За три дня более 100 представителей двух стран презентовали проекты по актуальным темам, таким как предпринимательство, волонтерство и госуправление.

- Уверен, что Форум даст старт новым совместным проектам в области социального проектирования, молодежного научного сотрудничества и предпринимательства. Отрадно, что в этом году мероприятие посвящено 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа, политического и государственного деятеля Гейдара Алиева. Именно ему принадлежит роль основателя отношений между Россией и Азербайджаном, - отметил ректор СКФУ и председатель Консорциума вузов Северного Кавказа Дмитрий Беспалов.

Руководитель вуза также провел встречу с представителями учебных заведений Азербайджана. Так, Беспалов обсудил вопросы сотрудничества с ректорами Азербайджанского университета языков и Бакинского государственного университета Камалом Мехти оглы Абдуллаевым и Эльчином Сафаралы оглы Бабаевым.

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