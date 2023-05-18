Спасатели вытащили провалившегося в яму козленка на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Красногвардейском округе Ставрополья местный житель позвонил спасателям, сообщив о провалившемся в яму козленке. Мужчина попытался самостоятельно достать животное из заточения, в котором бедняга мог пробыть несколько дней, не получилось – мешал настил над ямой.

— Прибывшие к месту происшествия спасатели, оценив обстановку, приманили животное поближе пучком свежей травы. А после достали козленка при помощи специальной петли, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Козленок был истощенный и явно голодный. Теперь его жизни ничего не угрожает. Что сделали с козленком дальше, ведомство не сообщает.