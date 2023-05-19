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НовостиПроисшествия19 мая 2023 8:15

Школы Невинномысска эвакуируют после сообщения о минировании

Неизвестные отправили в учреждения письма с угрозами
Данил ЮРКОВ
Школы Невинномысска эвакуируют после сообщения о минировании

Школы Невинномысска эвакуируют после сообщения о минировании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невинномысске эвакуируют школы, а детей отправляют домой после того, как в учреждения пришли анонимные письма с угрозами. Правоохранительные органы выехали на место, чтобы провести проверку. Если взрывчатых устройств не будет обнаружено, работа продолжится в штатном режиме. В ином случае специалисты будут разминировать взрывчатку.

— При получении сообщений от террористов о минировании школ директор и учителя работают по протоколу, правоохранительные органы отрабатывают. Прошу, без паники, прислушиваться к классным руководителям. Ситуации все под контролем, – написал мэр города Михаил Миненков в социальных сетях.

Глава города посоветовал родителям принять школьников дома, покормить и готовиться к выходным. Правоохранительные органы проверят школы, а после будут действовать по обстоятельствам.